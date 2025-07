Milano sequestra e violenta la ex per 12 ore | arrestato un 33enne

Ha convito la ex fidanzata a vedersi per un’ultima volta, poi l’ha minacciata con un cacciavite e l’ha sequestrata in casa per 12 ore, violentandola e picchiandola. È successo nella notte tra domenica e lunedì a Milano, in un’abitazione in zona viale Umbria. La vittima – una donn di 45 anni – aveva deciso di interrompere dopo circa sei mesi la relazione con l’uomo, un 33enne con precedenti. Lui a quel punto ha cominciato a tempestarla di telefonate, a cui lei non ha risposto. Alla fine, domenica sera, all’ennesima richiesta di un incontro chiarificatore, ha accettato. L’uomo si è presentato in serata in casa della ex, minacciandola con un cacciavite si è fatto consegnare le chiavi e ha bloccato la porta con una sedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, sequestra e violenta la ex per 12 ore: arrestato un 33enne

