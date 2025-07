Era meglio non farlo vedere in queste condizioni Renato Pozzetto compleanno tra le polemiche

Renato Pozzetto ha tagliato un traguardo importante: 85 anni di vita, di cui gran parte trascorsi a regalare risate, emozioni e spunti di riflessione al pubblico italiano. Nato il 14 luglio 1940 a Milano, Pozzetto è molto più di un semplice attore. La sua carriera lo ha visto calcare i palcoscenici più prestigiosi come comico e cabarettista, scrivere sceneggiature, dirigere film e persino cimentarsi nella musica. Una figura poliedrica e amatissima, che ha attraversato epoche e generazioni rimanendo sempre fedele a un umorismo garbato e surreale, inconfondibilmente “alla Pozzetto”. Ieri, per celebrare il compleanno, l’artista ha scelto una festa intima, circondato da amici e familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Compleanno speciale per Renato Pozzetto; cinque anni fa a Ceriano Laghetto girò lo spot di Trenord - Oggi, 14 luglio 2025 Renato Pozzetto festeggia un compleanno speciale: fa 85 anni, l’attore venne a Ceriano Laghetto, 5 anni fa, a girare lo spot di Trenord.

Renato Pozzetto compie 85 anni, 10 curiosità sull'attore e comico di "E la vita, la vita"

Festeggiamo il compleanno di Renato Pozzetto con un suo grande cult. "Da grande", oggi in seconda serata su Rete4

Renato Pozzetto compie 85 anni, 10 curiosità sull'attore e comico di "E la vita, la vita"

Renato Pozzetto sta meglio: "Grazie per il pensiero" - Renato Pozzetto sta meglio e ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan dall'account Instagram della Locanda Pozzetto, il suo locale sul Lago Maggiore.