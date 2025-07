A Roma si celebra il talento con il Galà Eccellenze Italiane 2025

Sarà il Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Resort, nella prestigiosa Terrazza degli Aranci del ristorante La Pergola, a ospitare venerdì 10 ottobre 2025 il “Galà Eccellenze Italiane”, una delle manifestazioni più attese dell’anno dedicate al merito, alla creatività e all’imprenditorialità del nostro Paese. L’evento ( qui tutte le informazioni e gli aggiornamenti ), ideato per valorizzare storie di successo e impegno che portano alto il nome dell’Italia nel mondo, si articolerà in due momenti: la premiazione con aperitivo alle ore 17 e la cena di gala alle 21. A fare gli onori di casa due volti d’eccezione: lo chef stellato Heinz Beck e il comunicatore Piero Muscari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Roma si celebra il talento con il “Galà Eccellenze Italiane 2025”

