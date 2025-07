Ponte Tor Vergata Gualtieri | opera finita in tempo record

È stato inaugurato il Ponte di Tor Vergata, infrastruttura strategica che collega due municipi di Roma e l’intero quartiere all’autostrada A1. Presente all’evento il sindaco Roberto Gualtieri, che ha sottolineato l’importanza dell’opera per la viabilità e la riqualificazione urbana, elogiando la collaborazione con Anas e ribadendo la necessità di superare le opere incompiute. Il ponte include anche una pista ciclabile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ponte Tor Vergata, Gualtieri: opera finita in tempo record

