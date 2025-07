A delfini status legale esseri umani per difenderli meglio la campagna in Corea del Sud

(Adnkronos) – Riconoscere ai delfini lo stesso status legale degli esseri umani, ovvero di 'persona giuridica', in modo da conferire loro gli stessi diritti dell'uomo e rendere più facile la loro protezione garantendone la sicurezza. E' l'obiettivo della campagna lanciata dagli attivisti dell'isola di Jeju, in Corea del Sud, per proteggere i cetacei più vulnerabili . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: delfini - status - legale - esseri

