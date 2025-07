Roma nel caos | il sindaco Gualtieri non spende i soldi per il Giubileo lavori in ritardo e nuova ordinanza

Roma nel caos. Lavori in ritardo, interventi troppi difficili e il rischio di perdere i fondi del Pnrr. Il commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza con la quale sono stati rimodulati diversi lavori degli interventi relativi alla misura “ Caput mundi ”, cioè il filone destinato a progetti piĂą legati al turismo e alla promozione e valorizzazione della CittĂ Eterna. Lavori in ritardo. L’ordinanza riguarda lavori finanziati con fondi europei legati al Giubileo 2025. Interventi che si sarebbero dovuti concludere entro il 30 giugno 2026 per non perdere i finanziamenti del Pnrr e che, per varie ragioni, sarĂ impossibile completare nei tempi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma nel caos: il sindaco Gualtieri non spende i soldi per il Giubileo, lavori in ritardo e nuova ordinanza

