Spotify ha svelato la lista dei trenta brani di artisti italiani più ascoltati all’estero nella prima metà del 2025: a dominare la speciale classifica è Damiano David. Spotify, con Damiano David sul podio anche Anyma. L’artista romano, che si impone in modo spettacolare non solo occupando le prime due posizioni con Next Summer e The First Time, ma piazzando un totale di ben 8 brani nella top 30. Alle spalle di Damiano, troviamo Anyma, progetto solista del producer italo-americano Matteo Milleri, che conquista il terzo posto  con la sua Hypnotized, feat. Ellie Goulding, posizionando  altri 4 brani (per un totale di 5) nella lista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spotify, Damiano David è l’artista italiano più ascoltato all’estero