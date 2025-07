A meno di un anno dalla pausa annunciata, i Maneskin sembrano pronti a tornare insieme. E a confermarlo, con parole piuttosto chiare, è proprio Damiano David, frontman della band: " Una riunione? Solo a una condizione: dobbiamo essere tutti ben riposati. E fare qualcosa che sentiamo davvero dentro, che non sembri un lavoro ", ha dichiarato alla rivista britannica New Musical Express. Il segnale del frontman. Il 26enne cantante romano rompe così il silenzio e mette sul tavolo l’ipotesi concreta di una reunion. Un ritorno che, secondo fonti vicine al gruppo, non sarebbe del tutto scontato: pare infatti che Victoria, Thomas e Ethan non abbiano accolto con entusiasmo la svolta pop del cantante solista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Maneskin pronti alla reunion: tutto quello che sappiamo