La stampa russa ironizza su Trump | zio Sam spara bolle di sapone Il Ft | Ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo

All'indomani dell' ultimatum di Donald Trump, Mosca cerca di sminuire la minaccia del presidente Usa di imporre dazi secondari al 100% nel caso non si arrivi a una pace in Ucraina entro 50 giorni. A farlo non è direttamente il Cremlino, che anzi parla di affermazioni «serie», ma l'agenzia di stampa di Stato Ria Novosti. L'agenzia, una delle principali del Paese, ha pubblicato una foto generata con l'intelligenza artificiale in cui uno zio Sam piuttosto costernato si ritrova con una pistola in mano che spara bolle di sapone: «Washington non ha le carte per minacciare Mosca», è il titolo dell'articolo, a sua volta canzonatorio, poichĂ© cita una frase pronunciata dallo stesso Trump durante quel primo incontro nello studio ovale con Volodymyr Zelensky, che ebbe un esito disastroso.

Niente agenzie di stampa sull’Air Force One per il viaggio di Trump in Medio Oriente: è la prima volta nella storia - Per la prima volta nella storia le agenzie di stampa non saranno a bordo dell’aereo per seguire il viaggio del presidente all’estero.

Cannes 2025: la giuria in conferenza stampa commenta temi importanti quali Trump e Gaza - Mentre le luci si accendono sulla Croisette per la 78ÂŞ edizione del Festival di Cannes, la giuria presieduta da Juliette Binoche affronta una conferenza stampa densa di temi politici e culturali.

“Trump potrebbe riconoscere lo Stato di Palestina”, le rivelazioni sulla stampa israeliana - (Adnkronos) – Donald Trump sta per riconoscere lo Stato di Palestina? Alla vigilia della partenza del presidente Usa per la sua missione in Arabia Saudita, arrivano rivelazioni riguardo alla possibilità che il grande annuncio sul Medio Oriente a cui ha fatto riferimento lo stesso Trump sarebbe una dichiarazioni di riconoscimento dello Stato palestinese.

Colpita una maternità a Kharkiv, Donald Trump: "Lo so, vedrete cosa accadrà ". Ieri sera aveva detto che gli Usa venderanno armi alla Nato che le darà a Kiev e annunciato una "dichiarazione importante" sulla Russia per lunedì. Zelensky: Mosca mira alla vita, Vai su Facebook

