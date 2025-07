Bankitalia promuove i conti | in calo il debito pubblico meno dieci miliardi rispetto al mese scorso

Buone notizie sul fronte dei conti pubblici. Lo scorso maggio il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 10,0 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.053,5 miliardi. Il decremento riflette la diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (23,2 miliardi, a 46,2), parzialmente compensato dal fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (12,1 miliardi) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,2 miliardi). Lo indica la Banca d'Italia nel bollettino di luglio su fabbisogno e debito.

Città Attiva: “Sanità vibonese, cala il debito ma resta il vuoto: nessun servizio in più, solo conti in ordine” - di Avv. Daniela Primerano, Avv. Francesca Guzzo, Avv. Ornella Grillo * Dopo gli ultimi eventi tragici che hanno scosso tutti e che ci hanno fatto ripiombare nello sconforto, finalmente arriva una buona notizia per la sanità vibonese.

Conti pubblici: Ocse, deficit Italia 2025 cala al 3,1%, debito/Pil al 148,2% - Milano, 3 giu. (LaPresse) – Nella nuova edizione del suo Economic Outlook, l’Ocse stima un calo del deficit al 3,1% per l’Italia nel 2025, con conseguente riduzione al 148,2% del rapporto debito/Pil.

Bocchino la spara: "Meloni merita Nobel per l'Economia, bene conti pubblici", ma deficit salito al 9% del Pil e debito pubblico al record storico - VIDEO - Tuttavia Bocchino dimentica due cose: che il deficit è salito al 9% del Pil nel primo trimestre 2025 e che il debito pubblico ha raggiunto il record storico superando i 3.

CONTI IN ORDINE, GIUNTA TODDE PROMOSSA DALLA CORTE DEI CONTI Oggi arriva un giudizio chiaro e inequivocabile: la Corte dei Conti ha approvato la parifica del Rendiconto 2024 della Regione Sardegna, certificando la buona gestione dei conti Vai su Facebook

Conti pubblici, Bankitalia: il debito a maggio scende a 3.053 miliardi - La variazione riflette principalmente la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro.

Bankitalia, a maggio debito pubblico -10 miliardi (a quota 3.053,5 mld) - (askanews) – Dopo tre mesi consecutivi di rialzi a nuovi massimi storici, a maggio il debito pubblico dell'Italia si è attenuato di 10 miliardi di euro rispetto al mese precedente, porta ...