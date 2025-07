Lista controdazi Ue da 72 miliardi bourbon e Boeing dentro

La Commissione Ue ha messo ufficialmente sul tavolo dei Paesi la lista di controdazi da 72 miliardi di euro pronti a scattare in risposta alle tariffe Usa cosiddette reciproche e sulle auto. Dopo la consultazione pubblica chiusa il 10 giugno, il pacchetto iniziale da 95 miliardi √® stato ridimensionato, ma - stando all'elenco visionato dall'ANSA - conserva i pezzi forti dell' export a stelle e strisce: carni bovine e suine, suv, pick-up e componenti aeronautici legati a Boeing. Nel mirino anche il simbolico bourbon del Kentucky. L'elenco √® ancora suscettibile di modifiche, precisa una fonte diplomatica, confermando che l'esame dei Ventisette porter√† "a nuovi aggiustamenti" prima del via libera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Lista controdazi Ue da 72 miliardi, bourbon e Boeing dentro

In questa notizia si parla di: miliardi - lista - controdazi - boeing

Trump rilancia, altri 150 miliardi per la Difesa nel 2025. Cantieristica e Golden Dome in cima alla lista - Un finanziamento straordinario da 150 miliardi di dollari per rafforzare la difesa americana. √ą quanto propongono i lawmakers repubblicani del Congresso statunitense, con un piano che punta a sostenere la cantieristica, il nuovo sistema di difesa missilistico Golden Dome, la produzione di munizioni e altri settori strategici.

Controdazi Ue per rispondere a Trump. Lista da 100 miliardi. Anche whisky, suv e Boeing - Controdazi Ue per rispondere agli Stati Uniti. La Commissione europea ha stilato una nuova maxi-lista con tariffe 'reciproche' e sulle auto annunciate dagli Stati Uniti.

Dazi Usa, Ue presenta lista di possibili contromisure per 72 miliardi - Bruxelles, 14 lug. (askanews) - Unione europea e Stati uniti sarebbero in realtà "vicini a raggiungere un accordo" sui dazi, ma la Commissione Ue resta pronta "a tutti gli esiti" del negoziato e per questo ha presentato agli Stati membri misure di ritorsione per un valore di circa 72 miliardi di euro.

Lista controdazi Ue da 72 miliardi, bourbon e Boeing dentro; Ufficializzata la lista dei contro dazi Ue, vale 72 miliardi. Boeing e carni nel mirino; Francia: I dazi Usa all'Ue sono scorretti, un ricatto | Ok a un accordo ma non siamo vassalli | Allarme Bce: Rischi per la stabilità finanziaria.

Lista controdazi Ue da 72 miliardi, bourbon e Boeing dentro - La Commissione Ue ha messo ufficialmente sul tavolo dei Paesi la lista di controdazi da 72 miliardi di euro pronti a scattare in risposta alle tariffe Usa cosiddette reciproche e sulle auto. Segnala ansa.it

Pronta la lista dei controdazi europei da 72 miliardi, dal bourbon ai componenti per i Boeing - Il pacchetto iniziale da 95 miliardi è stato ridimensionato, ma - Si legge su ansa.it