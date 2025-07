Gaeta in macchina con una carabina e munizioni | fermato 21enne

Gaeta, 15 luglio 2025- Nel corso della nottata dello scorso 13 luglio, i Carabinieri della Stazione di Gaeta, hanno deferito, in stato di libertà , un ragazzo di 21 anni residente in provincia di Caserta per il reato di Porto di armi o oggetti atti ad offendere. Nello specifico, i Carabinieri durante un posto di controllo, fermavano l’indagato alla guida dell’autovettura di proprietà di suo padre e durante una perquisizione veicolare rinvenivano nella disponibilità del 21enne, una carabina ad aria compressa con ottica di precisione comprensivo di munizionamento di circa 500 colpi calibro 4.5 contenuti all’interno di una scatola metallica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: gaeta - carabina - 21enne - macchina

Gaeta, in macchina con una carabina e munizioni: fermato 21enne; Gaeta, 21enne fermato con una carabina in auto: denunciato.

Curre curre Gaetà: la canzone dei 99 Posse per Gaetano, il 21enne che ... - La popolare canzone dei 99 Posse cambia pelle per sostenere Gaetano Barbuto, il ragazzo di Sant'Antimo che ha perso le gambe dopo una sparatoria. fanpage.it scrive

Gaeta, addio pc: ora a scuola si usa la vecchia macchina da scrivere ... - A salire in cattedra, all’istituto comprensivo Principe Amedeo di Gaeta in provincia di Latina, è stata - Come scrive roma.corriere.it