Arezzo, 15 luglio 2025 – Si è disputato tra il 4 e l’8 giugno scorso l’evento “ Geosport Geo Week 2025” a Riccione, una rassegna sportiva fissa ogni anno in riviera per i tutti i Collegi dei Geometri d’Italia. Anche quest’anno il Collegio della nostra cittĂ si è tolto diverse soddisfazioni nei tornei di Calcio a 8, tennis e padel. Nella rassegna Torneo Nazionale di Tennis per Geometri e G.L. Liberi Professionisti, Arezzo ha mantenuto il titolo di campione d’Italia per il quarto anno di fila. Il percorso ha visto la squadra aretina del presidente Gianni Bruni composta da Tiziano Lunghi, Gabrio Caneschi, Marco Sonnacchi, Pierluigi Zampini, Giovanbattista Scapecchi e Giancarlo Fedi vincere contro i Collegi di Torino - due squadre - e Rimini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato Italiano di Tennis per geometri, Geosport 2025: Arezzo si riconferma campione italiano di tennis e padel

