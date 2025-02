Movieplayer.it - Andra Day si unisce al cast di Is This Thing On?, il nuovo film di Bradley Cooper

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceDay reciterà nel prossimoche verrà diretto da, di cui sono stati condivisi alcuni nuovi dettagli. Ildiretto da, intitolato IsOn?, arriverà nei cinema prossimamente e, nell'attesa, sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama e gli arrivi nel. Nelle ultime ore, infatti, è stato svelato cheDay, nominata agli Oscar per The United States vs. Billie Holiday, farà parte degli interpreti del lungometraggio. Cosa racconterà IsOn? Ilè stato scritto da Will Arnett e Mark Chappell e al centro della trama ci sarà Alex, ruolo interpretato proprio da Arnett, che si ritrova alle prese con una crisi di mezza età e un divorzio .