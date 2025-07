Morto il ciclista imperiese Samuele Privitera dopo la caduta in Valle d’Aosta nel giro under 23

La tappa di giovedì è stata annullata e ulteriori valutazioni verranno fatte nelle prossime ore. Quando mancavano solo una trentina di chilometri al traguardo, il corridore, forse sbalzato dall'impatto con un dosso, è cascato in una discesa.

