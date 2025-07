Beppe Sala anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica

Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica

In questa notizia si parla di: beppe - sala - sindaco - milano

Beppe Sala: "A Milano ci sono ancora troppe auto, i cittadini usino i mezzi pubblici" - Il capoluogo lombardo punta a rispettare gli obiettivi Onu per il 2030. Sala rilancia il trasporto pubblico e l'abbandono dell'auto privata: "E' una opportunità economica"

Milano e le comunali del 2027. Beppe Sala: “È possibile che vinca ancora il centrosinistra” - Milano, 10 maggio 2025 – “Non commento sondaggi sui singoli, però secondo me" alle prossime elezioni comunali "c'è la possibilità che il centrosinistra vinca ancora, c'è eccome".

Beppe Sala: "Intitoliamo una via alle vittime del terrorismo, non solo a Ramelli" - Beppe Sala apre all'intitolazione di una piazza o una via ai giovani milanesi vittime di terrorismo. "Credo che sarebbe una buona cosa", ha detto il sindaco di Milano a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della Gioventù ucciso 50 anni fa da alcuni esponenti di.

Il sindaco di Milano Beppe #Sala: “Ritengo necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore. Posso solo dire che l'amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata. Da diversi mesi l’amministrazione co Vai su X

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha visitato il cantiere tra piazzale Stuparich e piazzale Zavattari, dove proseguono i lavori per la realizzazione della corsia preferenziale dedicata alle linee circolari Atm 90 e 91 ? Vai su Facebook

Opposizioni all’attacco della giunta meneghina; Inchiesta urbanistica Milano, centrodestra e M5s chiedono il passo indietro di Sala: “Ora un cambio…; Milano: Fdi, Lega e M5S chiedono le dimissioni della giunta Sala.

Tutti contro Beppe Sala: il sindaco di Milano sotto assedio dopo l’ennesimo scandalo urbanistico - La Procura ha chiesto sei arresti, tra cui quello dell’assessore comunale Giancarlo Tancredi. msn.com scrive

Sala è indagato: anche il sindaco di Milano nell'inchiesta choc sull'urbanistica. Il messaggio di Boeri: «Prendi queste parole come un warning...» - Milano, terremoto nell'urbanistica: anche il sindaco Giuseppe Sala è indagato, chiesto l'arresto dell'immobiliarista Manfredi Catella e dell'assessore Giancarlo Tancredi. Riporta msn.com