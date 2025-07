La Camera conferma il taglio ai vitalizi Niente rimborso per 900 ex deputati

La Camera conferma il taglio dei vitalizi. Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Respinti dunque i ricorsi presentati da circa 900 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, e già rigettati in primo grado. Il Collegio di Appello della Camera dei deputati - si legge in una nota della Camera - ha esaminato l'appello relativo alla sentenza di primo grado sul cosiddetto taglio ai vitalizi, confermando l'impianto complessivo della delibera n. 14 del 2018. Sono state inoltre confermate le misure di mitigazione già introdotte dall'Ufficio di Presidenza della scorsa Legislatura, in attuazione di sentenze parziali adottate dagli organi di tutela di quella Legislatura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Camera conferma il taglio ai vitalizi. Niente rimborso per 900 ex deputati

In questa notizia si parla di: camera - taglio - vitalizi - deputati

Perché centinaia di ex parlamentari hanno fatto ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Camera - I vitalizi degli ex deputati sono stati tagliati nel 2018, ma subito sono partiti i ricorsi. In questi giorni si decide sugli assegni di oltre ottocento ex parlamentari: la richiesta è di tornare alle somme incassate prima del taglio.

Vitalizi, giovedì la sentenza del collegio della Camera: oltre 1.300 ex deputati sperano nell’annullamento del taglio - È prevista per giovedì prossimo la sentenza del Collegio d’appello di Montecitorio sul taglio dei vitalizi, oggetto di un maxi ricorso di oltre 1.

Alla Camera resta il taglio ai vitalizi: no del Collegio d’Appello al ricorso di 800 deputati - Il Collegio d’appello della Camera, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha confermato il “niet” pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022.

Una brutta notizia per gli ex deputati. Respinto il ricorso, resta il taglio dei #vitalizi. Li abbiamo fermati, stop ai vitalizi con il @Mov5Stelle nel collegio d'appello della Camera. Vai su X

Sono circa 1.300 gli ex deputati che hanno fatto ricorso alla Camera per chiedere che il taglio dei vitalizi, deciso nel 2018 con una delibera dell'allora presidente di Montecitorio Roberto Fico (M5s), venga cancellato. Tra di loro ci sono anche nomi piuttosto con Vai su Facebook

Vitalizi, resta il taglio deciso da Fico nel 2018, respinto il ricorso di quasi 800 ex parlamentari; Resta il taglio dei vitalizi, respinto il ricorso di 800 ex deputati; Resta il taglio dei vitalizi, respinto il ricorso di 800 ex deputati.

La Camera conferma il taglio ai vitalizi. Niente rimborso per 900 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui ... Segnala iltempo.it

Il taglio dei vitalizi resta, la Camera respinge i ricorsi presentati da 800 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex ... Come scrive msn.com