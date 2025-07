Tentata violenza sessuale a Benevento | 47enne arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Un quarantasettenne di Benevento è stato arrestato oggi dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata violenza sessuale. I fatti risalgono alla tarda serata del 12 giugno scorso quando l’uomo, con precedenti penali, avrebbe dapprima adocchiato una giovane, poi l’avrebbe apostrofata con frasi denigratorie e sessualmente esplicite, infine l’avrebbe rincorsa nel tentativo di abusarne, venendo però bloccato da un passante che aveva sentito le grida d’aiuto della vittima. L’indagato avrebbe comunque continuato ad insultare la giovane, provando anche ad aggredirne la madre, nel frattempo sopraggiunta, dandosi alla fuga solo dopo aver capito che da lì a breve sarebbero arrivate le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

