Gli agenti lo seguono in borghese gli trovano dosi e un gran coltello a serramanico

A Cannaregio la polizia locale di Venezia blocca uno spacciatore per spaccio e oltre alle dosi di cocaina gli trova un gran coltello con lama da 7 centimetri in tasca: denunciato. Gli agenti erano intervenuti a seguito di recenti segnalazioni circa una presunta attività di spaccio di un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: agenti - dosi - gran - coltello

Cerca di fuggire agli agenti, poi lancia le dosi di droga in un cassonetto: preso - Ancora spaccio in città . Nel pomeriggio di mercoledì 7, durante un controllo sulle Mura del viale IV Novembre, gli agenti dell'unità cinofila della polizia locale hanno denunciato un cittadino di origini nigeriane per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Cerca di nascondere le dosi nel contatore dell'acqua, poi tenta di ingannare gli agenti: arrestato per detenzione di droga - Prima avrebbe cercato di forzare uno sportello del contatore dell’acqua, poi ha provato a ingannare i poliziotti indicando un indirizzo diverso da quello del suo effettivo alloggio.

Scivolone per la maggioranza nell’Aula di Montecitorio: il centrodestra ha votato all’unanimità una mozione dell’opposizione, accorgendosi dell’errore solo quando ormai era troppo tardi. È successo oggi, 17 giugno, durante le dichiarazioni di voto sulle mozio Vai su Facebook

Gli agenti lo seguono in borghese, gli trovano dosi e un gran coltello a serramanico.

Roma, spacciatore sorpreso al Quarticciolo si ferisce con un coltello ... - Roma, spacciatore sorpreso al Quarticciolo si ferisce con un coltello per evitare l'arresto. Si legge su ilmessaggero.it

Aggredisce agenti con coltello e cesoie, bloccato col taser - Ha aggredito con un coltello e un paio di cesoie gli agenti di una volante ma è stato ma è stato immobilizzato dopo l'uso del taser da parte dei poliziotti. Come scrive ansa.it