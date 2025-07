Inghilterra ubriachi abbattono il secolare albero di Robin Hood Condannati a 4 anni di carcere

Da ubriachi sarĂ sembrato loro un albero qualunque, ma così non era. Nella contea di Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra, due uomini sono stati condannati a quattro anni di carcere per aver abbattuto il Sycamore Gap Tree, il leggendario acero secolare conosciuto anche come « albero di Robin Hood », divenuto famoso a seguito dell’omonimo film del 1991. I fatti risalgono al 28 settembre 2023, ma la condanna definitiva per Daniel Graham e Adam Carruthers è arrivata proprio in questi giorni. July 15, 2025 Quattro anni di carcere per aver danneggiato un sito Unesco. Il 39enne Daniel Graham e il 32enne Adam Carruthers nel settembre del 2023 hanno pensato che abbatterlo potesse essere una buona idea. 🔗 Leggi su Open.online

