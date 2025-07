Femminicidio a Macherio, 34enne strangolata dal marito in una caserma dismessa.

Ancora un femminicidio in Lombardia, nella serata di mercoledì 16 luglio. Una donna di 34 anni è stata strangolata dal marito in via Visconti di Modrone a Macherio, nella provincia di Monza e Brianza. Le notizie sono ancora frammentarie, si sa soltanto che a dare l’allarme sarebbero stati i due figli, di 14 e 17 anni, preoccupati perchĂ© non avevano visto rientrare la mamma dal lavoro. L’uomo l’avrebbe attirata in una zona isolata a 300 metri circa dalla loro abitazione, in una ex caserma dei carabinieri e lì, probabilmente dopo una lite, l’avrebbe strangolata.  Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che stanno indagando sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

