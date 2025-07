Muore il ciclista imperiese Samuele Privitera dopo la caduta in Valle d’Aosta nel giro under 23

La tappa di giovedì è stata annullata e ulteriori valutazioni verranno fatte nelle prossime ore. Quando mancavano solo una trentina di chilometri al traguardo, il corridore, forse sbalzato dall'impatto con un dosso, è cascato in una discesa. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Muore il ciclista imperiese Samuele Privitera dopo la caduta in Valle d’Aosta nel giro under 23

Samuele Privitera ricoverato, il ciclista ha perso il caschetto e ha sbattuto la testa contro un cancello.

Samuele Privitera morto a 19 anni, il ciclista ha perso il caschetto e ha sbattuto la testa contro un cancello. L'incidente al Giro di Valle d'Aosta - E' morto all'ospedale Parini di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 19 anni, caduto a Pontey mentre partecipava alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della ... Lo riporta ilmessaggero.it

Morto Samuele Privitera, ciclista 19enne caduto al Giro della Valle d'Aosta - Secondo quanto riporta l'agenzia Ansa il 19enne Samuele Privitera è morto in seguito a una caduta al Giro della Valle d'Aosta, corsa a tappe per corridori Under 23. Da sport.sky.it