Festa e chiasso al parco bimbo preso per il collo da un vicino

Rimini, 17 luglio 2025 – Quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio di festa si è invece presto trasformato in un incubo per un bambino riminese di 11 anni. Il piccolo sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di un uomo in un parco pubblico, mentre si trovava con alcuni amici per festeggiare un compleanno. I fatti risalgono alla fine di giugno, in un’area verde frequentata da famiglie e bambini. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha identificato i presenti, mentre la mamma del bambino ha deciso di rivolgersi all’avvocato Paolo Ghiselli e denunciare il presunto autore dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa e chiasso al parco, bimbo preso per il collo da un vicino

In questa notizia si parla di: festa - parco - chiasso - bimbo

Al Parco Archeologico di Ercolano una Festa della Mamma Speciale - Una Festa della Mamma speciale: per l’8 maggio una visita dedicata a tutte le mamme di Ercolano con una guida d’eccezione (andiamo a scoprirlo).

Novara, torna la Festa delle Famiglie al Parco delle Betulle - Sabato 24 maggio torna l'attesissima Festa delle Famiglie al Parco delle Betulle di Novara, organizzata dal Centro per le Famiglie del Comune di Novara.

Parco Natura Viva, felice Festa della Mamma per Alba: alleva il suo primo pulcino in attesa degli altri - Mamma bis, impegnata a tempo pieno con la sua nuova prole, può contare sull’instancabile supporto del suo compagno di vita.

Festa e chiasso al parco, bimbo preso per il collo da un vicino; Cosa Fare ad Halloween a Napoli: la Guida agli Eventi per adulti e bambini; Vietati per ore i giochi dei bambini nei parchi cittadini.

Festa delle famiglie al parco Turani - BergamoNews - Dopo tre anni di assenza, il 16 settembre 2023 al parco Turani dalle 15 alle 19, torna l’annuale festa per le famiglie organizzata dai Servizi per l’infanzia del Comune di Bergamo. Scrive bergamonews.it