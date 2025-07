Biblioteca Federiciana di Fano | parte il cantiere la meta è il 2027

Fano, 17 luglio 2027 – Al via i lavori della nuova Federiciana, i piĂą importanti degli ultimi vent’anni. Ieri mattina è stato consegnato il cantiere alla Edilcostruzioni Group di Teramo, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto. La prima fase dei lavori, quella che riguarda i fondi Pnrr, dovrĂ essere terminata entro il 2026, mentre per il completamento si andrĂ al 2027. Si partirĂ con l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’abbattimento dell’edificio accanto a quello storico, dove si prevede la realizzazione del vano tecnico centrale, elemento chiave per la distribuzione funzionale degli spazi interni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it