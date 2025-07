Stewart saluta il Radnicki: accordo storico con il Maccabi Haifa. È ufficiale: Trivante Stewart lascia il Radnicki per approdare al Maccabi Haifa che giocherà in Conference League. L’attaccante giamaicano, classe 2000, diventa così il protagonista del trasferimento più costoso nella storia del club serbo. L’operazione si è chiusa per una cifra pari a 1,5 milioni di euro, somma che sarà versata in due tranche dalla società israeliana. Il contratto tra le due squadre è stato già firmato. Una chance importante per Stewart che sogna di fare un ulteriore salto di qualità per guadagnarsi la convocazione nella nazionale giamaicana per andare all’assalto dei mondiali 2026. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Trivante Stewart vola in Conference League, dall’algoritmo alla cessione record sognando il Mondiale