Attivisti bloccano i lavori della Johns Hopkins University di Bologna | il parco non si tocca

Bologna, 17 luglio 2025 – Si sono introdotti nel cantiere interrompendo gli operai che erano al lavoro in un’area privata. Si sono seduti per terra, sventolando alta la bandiera della Palestina e rivendicando che il parco San Leonardo “non si tocca. Lo difenderemo con la lotta”. Prende sempre piĂą forma il conflitto per il giardino pubblico tra le vie San Leonardo e Belmeloro, accanto alla sede della Johns Hopkins University. E proprio contro l’universitĂ americana, che ha in corso dei lavori per l’ampliamento del bar all’interno di un’area di pertinenza privata, alcuni attivisti, appartenenti a diversi comitati e collettivi, in particolare Cua, Comitato Besta e Comitato Giardino San Leonardo, hanno deciso di manifestare, raccogliendosi in presidio all’esterno del cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attivisti bloccano i lavori della Johns Hopkins University di Bologna: il parco non si tocca

In questa notizia si parla di: bologna - parco - tocca - attivisti

Bologna Buskers Festival al Parco della Montagnola - Appuntamento ormai fisso e atteso in cittĂ , il Bologna Buskers Festival arriva anche quest'anno al Parco della Montagnola, dopo il successo delle prime due edizioni.

Nuove fogne bianche in viale Bologna, via ai lavori. Installate le valvole anti-allagamento in via Isonzo e al parco urbano - Dopo il rifacimento del sistema fognario in via Nervesa e i lavori di messa in sicurezza e rafforzamento della porzione di condotte lungo viale Bologna angolo via Locchi, il Comune di Forlì avvierà a breve i lavori di sostituzione dell’esistente impianto fognario a servizio di viale Bologna, in.

Inaugurata la prima mostra fotografica in un parco di Bologna - Al giardino Petri di Bologna è stata inaugurata la prima mostra fotografica all’aperto in un parco pubblico.

Attivisti bloccano i lavori della Johns Hopkins University di Bologna: il parco non si tocca; Il Comitato Besta: “Ecco le ragioni per dire no al progetto sul Don Bosco”; Bologna, i no Besta alla festa Anpi urlano fascista al sindaco. Lepore: non parlo con chi minaccia.

Bologna, tensione al cantiere del tram al parco Don Bosco. Lepore ... - Bologna, 19 giugno 2024 – Attivisti del comitato Besta, questa mattina, sono in presidio al parco Don Bosco, dove la polizia è in servizio per tutelare lo svolgimento dei lavori per la ... Da ilrestodelcarlino.it

Disordini nel parco a Bologna, condannato attivista - Un attivista è stato condannato a dieci mesi per disordini nel parco di Bologna, dopo essere stato arrestato e rilasciato ad aprile. Segnala rainews.it