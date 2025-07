Ucraina giorno 1.240 di guerra | le notizie in diretta

L'Osce denuncia torture sistematiche di Mosca sui civili e sui prigionieri di guerra. La Casa Bianca: "Missili Patriot già spediti dalla Germania all'Ucraina", ma Berlino nega: "Non ne siamo a conoscenza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.240 di guerra: le notizie in diretta

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Rubio: accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra - "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra".

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

Le principali notizie dall'Ucraina della mattina dell'11 luglio Giorno 1234° Presidente USA: "Deluso da Putin. Lunedì importante dichiarazione su Russia" e parla di un nuovo piano di sostegno armato all'Ucraina. Trump sta per inviare 300 milioni di dollari di

Trump: Putin potrebbe cambiare idea prima di 50 giorni. Allarme in Polonia, la guerra si avvicina - Ministri Kiev-Varsavia-Vilnius: “Ucraina proceda verso la Nato”; Ucraina, il Cremlino a Trump: Deluso da Putin? Chieda a Kiev di negoziare; Guerra Ucraina Russia, Trump: Armi Usa a Kiev tramite Nato, che pagherà al 100%.

Ucraina, Trump: 'Non ho più sentito Putin'. Mosca: 'Prema su Kiev' - Donald Trump interrompe le comunicazioni con Vladimir Putin mentre inizia il conto alla rovescia per i dazi secondari Usa al 100% contro Mosca, che scatteranno dal 2 settembre in caso di un mancato ... Come scrive ansa.it

Guerra Ucraina Russia, Trump: "Missili patriot per Kiev già spediti dalla Germania". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump: 'Missili patriot per Kiev già spediti dalla Germania'. Lo riporta tg24.sky.it