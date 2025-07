Pioli sfida Allegri | Mi sono segnato cos' ha detto della Fiorentina

"Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate per la Champions. L'ho già scritto sulla lavagna ai miei giocatori, vediamo.". Stefano Pioli, nuovo tecnico della Fiorentina, si presenta e lancia una piccola stilettata a Massimiliano Allegri, il mister livornese approdato al Milan, la squadra con cui proprio Pioli ha vinto lo scudetto nel 2022. Per entrambi un ritorno, con obiettivi diversi. O forse no. La conferenza stampa di presentazione a Firenze regala più di uno squillo da parte del tecnico parmigiano, che aveva lasciato i rossoneri nell'estate del 2024 per approdare senza troppo successo all' Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

