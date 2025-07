SWITCH Nintendo Switch | Atmosphère 1.92 è qui con il supporto al firmware 20.20!

Atmosphère 1.9.2 è l’ ottantatreesima release ufficiale del famoso firmware custom per Nintendo Switch, sviluppato da SciresM e dal team di Atmosphere-NX. Questa versione introduce supporto per il firmware 20.2.0, correzioni importanti e miglioramenti alla stabilità del sistema. Aggiornamenti Principali in Atmosphère 1.9.2. Supporto per il Firmware 20.2.0. Atmosphère 1.9.2 introduce il supporto di base per la versione 20.2.0 di Nintendo Switch, garantendo la compatibilità con gli ultimi aggiornamenti ufficiali. Fix per l’USB 3.0 su 20.1.0+. Un problema relativo al force-enable dell’USB 3. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] Nintendo Switch: Atmosphère 1.9.2 è qui con il supporto al firmware 20.2.0!

In questa notizia si parla di: switch - nintendo - firmware - atmosphère

