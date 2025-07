Ramona Rinaldi finto suicidio | svolta choc a Como arrestato il compagno

La 39enne Ramona Rinaldi, ritrovata senza vita nella sua abitazione a Veniano, in provincia di Como, lo scorso 21 febbraio, non si tolse la vita, ma fu ammazzata. I carabinieri del nucleo investigativo di Como hanno arrestato con l'accusa di omicidio volontario il suo compagno, Daniele Re, 34 anni, che aveva inscenato il suicidio di Rinaldi. La donna fu trovata impiccata nel bagno dell'abitazione dove viveva la coppia a Veniano. Nel pomeriggio di oggi i carabinieri hanno arrestato Re, che, secondo quanto ricostruito, avrebbe ucciso la 39enne, con la quale aveva una bambina, inscenando poi il suicidio della donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ramona Rinaldi, "finto suicidio": svolta choc a Como, arrestato il compagno

In questa notizia si parla di: como - rinaldi - ramona - suicidio

Ramona Rinaldi trovata morta in bagno, non fu suicidio: dopo cinque mesi arrestato il compagno; Ramona Rinaldi, morta impiccata nella doccia: suicidio simulato, arrestato il compagno; Inscenò il suicidio di Ramona Rinaldi, arrestato il compagno per omicidio.

Ramona Rinaldi trovata morta in bagno, non fu suicidio: dopo cinque mesi arrestato il compagno - Ramona Rinaldi, 39 anni, ritrovata senza vita nella sua abitazione a Veniano, in provincia di Como, lo scorso 21 febbraio, non si tolse la vita, ma fu ammazzata. Come scrive msn.com

Ramona Rinaldi, morta impiccata nella doccia: suicidio simulato, arrestato il compagno - Veniano (Como), la Procura accusa Daniele Re di omicidio volontario dopo cinque mesi di indagini. Scrive msn.com