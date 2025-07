donna trovata impiccata nel comasco arrestato il convivente

È stato arrestato questo pomeriggio a Milano Daniele Re, 34 anni, compagno e convivente di Ramona Rinaldi, 39 anni, trovata morta impiccata nella casa che i due condividevano a Veniano, nel Comasco, nella notte a cavallo tra il 20 e il 21 febbraio scorsi. Re è indagato per omicidio volontario aggravato e maltrattamenti. Secondo la procura, Ramona non si sarebbe tolta la vita - come inizialmente ipotizzato - ma sarebbe stata strangolata. A disporne l’arresto è stato il Tribunale di Como, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini avrebbero permesso di ricostruire “anche una serie di maltrattamenti posti in essere con condotte persecutorie e vessatorie reiterate nel tempo” a danno della donna, secondo quanto riferito dai carabinieri in una nota. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

