In occasione della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nasce Venezia Cult, un esclusivo e innovativo spazio di incontro, creatività e contaminazione culturale aperto al pubblico, agli accreditati e in particolar modo alla Gen Z. Dal 27 agosto al 6 settembre, il padiglione del BlueMoon – location esclusiva nel cuore del Lido di Venezia che si divide tra la cupola e l’arenile – dalle 17 in poi diventerà il cuore pulsante di un’esperienza pop, il punto di riferimento per chi vuole vivere il Festival oltre il red carpet, un hub dove cultura, cinema, editoria, musica, arte digitale, talk e performance si intrecciano in un calendario ricco di eventi, in dialogo con gli ospiti della Mostra del Cinema. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Venezia Cult debutta al Lido: la cultura pop alla conquista della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica