Buon compleanno Angela Merkel, Antonio Decaro, Padre Eligio, Guido Calvi, Alfredo Mantica, Corrado Clini, David Hasselhoff, Francesca Marciano, Valentina Aprea, Angelo Cannavacciuolo, Fabio dal Zotto, Andrea Mandorlini, Ignazio Angioni, Jaap Stam, Claudio Lopez, Valentino Gallo, Lukas Rifesser, Jessica Morlacchi, Silvano Chesani, Silvia Olari, Michela Moioli, Nicole Terlenghi. Oggi 17 luglio compiono gli anni: Rinaldo Cappellini, ex calciatore; Padre Eligio (Angelo Gelmini), presbitero; Guido Calvi, avvocato, politico; Vasco Dugini, ex calciatore; Gian Pier Favaro, politico; Ariel Toaff, rabbino, storico, scrittore; Giovanni Zarro, politico, avvocato; Alfredo Mantica, politico; Mario Calosi, ex calciatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Guido Calvi, Angela Merkel, Antonio Decaro…

Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic… - Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato… Oggi 23 aprile compiono gli anni: Cristiana d’Armiento, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico; Milena Vukotic, attrice; Mario Milano, arcivescovo; Santino Pagano, imprenditore, politico; Franco Gallo, giurista, ex presidente corte costituzionale, ex ministro; Giorgio Conte, cantautore, compositore; Cesare de Seta, storico dell’arte, scrittore; Enrico Garaci, medico, scienziato.

Buon compleanno, Elly: ma che tristezza. Doppia festa senza torta, senza champagne e senza oppositori - “Non è soltanto un luogo in cui trascorrere una bella serata, ma è uno spazio dedicato a tutte le svariate forme dell’arte, che ospita concerti, laboratori e perfino un’osteria in cui gustare dei piatti deliziosi.

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - Si avvicina il compleanno della piccola Noemi e per l’occasione l’associazione Progetto Noemi è al lavoro per organizzare la festa per il compleanno di Noemi Sciarretta, un evento speciale per divertire, emozionare ma anche fare del bene.

Mattioli e Cuccia; Buon compleanno Roberto Bolle, Paolo Mazzanti, Jacopo Scaramuzzi….

Uomini e donne, Guido e Gloria litigano al compleanno: “Festa rovinata”/ Esplode la crisi di coppia - Uomini e donne, tensione tra Guido e Gloria a Uomini e donne: la festa di compleanno finisce male ... Scrive ilsussidiario.net

Ristorante Guido, festa grande a Miramare - Il Resto del Carlino - Il ristorante stellato sulla spiaggia di Miramare ha festeggiato i suoi primi 70 anni con una grande festa. Secondo ilrestodelcarlino.it