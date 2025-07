Un terremoto di magnitudo 7.3  ha scosso tutto oggi, mercoledì 16 luglio, generando un’allerta Tsunami per le zone costiere più vicine all’epicentro. Il fenomeno sismico ha immediatamente messo in allerta le autorità e la popolazione locale. Il terremoto ha causato preoccupazione per le possibili conseguenze, e i residenti sono stati avvertiti di evacuare le aree costiere. L’evento sismico è stato registrato dai sismografi alle 12:37 ora locale  (22:37 ora italiana). L’epicentro si trovava a circa 80 km a sud di Sand Point, sull’isola di Popof, nell’Alaska meridionale. A una profondità di circa 35 km, la scossa ha avuto una portata considerevole, generando un’allerta tsunami che ha coinvolto le zone circostanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 7.3: è allerta tsunami