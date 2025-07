Scoperta shock in Italia mutazione genetica che causa morte improvvisa | Intere famiglie coinvolte

Una scoperta scientifica potrebbe avere un impatto fondamentale sulla salute di generazioni future. Un programma di screening genetico avviato nel piccolo comune, ha rivelato una mutazione genetica che potrebbe causare morte improvvisa. La mutazione, mai descritta prima, è stata individuata nel gene Lmna, associato a malattie cardiache gravi e manifestazioni neuromuscolari. Questa scoperta è il risultato di un lungo studio che ha coinvolto una comunitĂ di poco piĂą di 3.200 abitanti, creando così un laboratorio naturale per l’analisi di una mutazione con potenziali gravi implicazioni sulla salute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scoperta shock in Italia, mutazione genetica che causa morte improvvisa: “Intere famiglie coinvolte”

