Meno 69 milioni tra astensioni e contrari sì al bilancio preventivo Asl | Costo nuovi farmaci consistente

Meno 7% di ricavi, 26 milioni di spesa in più in beni sanitari e un segno meno finale di 69 milioni di euro. A dare l’ok - non unanime - al bilancio preventivo Asl 2025, la conferenza sociosanitaria riunita nel pomeriggio di mercoledì 16 luglio in Provincia, al termine della presentazione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: meno - milioni - bilancio - preventivo

Cariverona, addio Ancona: per cultura, sociale e restyling quasi due milioni in meno - ANCONA Il recupero alla Mole Vanvitelliana del Magazzino Tabacchi e la mostra Ecce Homo (750mila euro nel 2022), 1 milione sul sociale in cui il Comune di Ancona era capofila di una serie enti locali.

Forza lavoro, allarme Cgia: quasi 3 milioni in meno entro il 2035. Colpite anche Napoli e la Campania - Entro i prossimi dieci anni, la popolazione in età lavorativa presente in Italia diminuirà di quasi 3 milioni di unità (precisamente 2.

Occupazione, 3 milioni di lavoratori in meno tra 10 anni - Entro i prossimi dieci anni, la popolazione in età lavorativa presente in Italia diminuirà di quasi 3 milioni di unità (precisamente 2.

Il locale sulla passeggiata Anita Garibaldi torna sul mercato dopo il fallimento e un buco da due milioni e mezzo. Tra gli interessati imprenditori della ristorazione e dell’hotellerie da Genova, Milano e Torino. Il vincitore otterrà una concessione demaniale vente Vai su Facebook

Meno 69 milioni, tra astensioni e contrari sì al bilancio preventivo Asl: «Costo nuovi farmaci consistente»; Ok al previsionale Ausl con “meno” 69 milioni, ma non mancano le ‘bocciature politiche’; Ausl, bilancio 2025 tutto in salita . Il segno meno sfiora i 38 milioni : Fondi in arrivo, ma serve di più.

Ausl, bilancio 2025 tutto in salita . Il segno meno sfiora i 38 milioni : "Fondi in arrivo, ma serve di più" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Ue presenta bilancio da 2mila miliardi, meno risorse per l’agricoltura, Coldiretti: “Disastro annunciato” - La Commissione europea ha presentato un bilancio di 2mila miliardi di euro per il periodo dal 2028 al 2034. Da fanpage.it