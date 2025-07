Mi è entrato un batterio nel femore Jovanotti racconta tutto | le parole da brividi Come sta

Sono passati ormai due anni dal tragico incidente che ha cambiato la vita di Jovanotti. Il famoso cantante italiano ha deciso di condividere ancora una volta la sua esperienza con i suoi fan, raccontando attraverso un lungo post su Facebook i momenti difficili seguiti alla caduta in Repubblica Dominicana. " Io e il mio dolore post-incidente andremo lontano ", scrive il cantante, che ricorda in modo vivido l'incidente. "Quando ti fai molto male nei primi secondi non senti dolore, anzi, non senti niente. Ho preso il cellulare dal telaio della bici e ho girato un video, dicendo che ero caduto perfino sorridendo".

