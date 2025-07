Carrie Bradshaw e il miglior romance di sempre in And Just Like That Stagione 3

nuove prospettive amorose per carrie bradshaw in “and just like that”. La celebre protagonista di “Sex and the City”, Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, sembra essere vicina a un cambiamento significativo nel suo percorso sentimentale. Dopo anni di relazioni con personaggi come Big e Aidan, la narrazione della terza stagione di “And Just Like That” introduce una nuova figura che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella vita amorosa dell’iconica scrittrice. l’introduzione di duncan reeves: il nuovo interesse romantico. una connessione che si rafforza. Nella settima puntata della stagione 3, intitolata “They Wanna Have Fun”, si evidenzia l’evoluzione del rapporto tra Carrie e Duncan Reeves, interpretato da Jonathan Cake. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Carrie Bradshaw e il miglior romance di sempre in And Just Like That Stagione 3

