Von der Leyen presenta il bilancio Ue budget da 2.000 miliardi La Germania lo boccia | È inaccettabile

Per il governo di Berlino il piano è «inaccettabile» in un momento in cui i Paesi devono consolidare i loro bilanci. Anche il Parlamento Ue e il Comitato delle regioni vanno all’attacco. L’Olanda: «Bilancio troppo elevato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Von der Leyen presenta il bilancio Ue, budget da 2.000 miliardi. La Germania lo boccia: «È inaccettabile»

Von der Leyen presenta la proposta di bilancio settennale dell’Ue da 2mila miliardi: “Quintuplicati i fondi per la Difesa” - La Commissione Europea propone un nuovo meccanismo di crisi con potenza di fuoco fino a 400 miliardi per affrontare le emergenze ... Da ilfattoquotidiano.it

Von der Leyen presenta il nuovo bilancio europeo da quasi 2.000 miliardi: “Il più ambizioso mai proposto” - 300 miliardi per i redditi degli agricoltori, 131 per difesa e spazio e oltre 400 per la competitività: "È la risposta all'appello di Mario Draghi e Enrico Letta sulla necessità di una base industrial ... Segnala ilfoglio.it