Europei di Calcio Femminile una super Italia batte la Norvegia e vola in semifinale | è favola azzurra

Ginevra, 16 luglio 2025 – Una splendida e agguerrita Nazionale Femminile di Calcio si prende la storia. Le Azzurre sono in semifinale agli Europei di Calcio, in svolgimento in Svizzera. Nello Stadio di Ginevra, l’Italia di Mister Soncin batte la Norvegia con una super doppietta della capitana Cristiana Girelli. La squadra tricolore va in vantaggio con la stessa Girelli al 50’ del secondo tempo. Un fuorigioco poi rende nullo il raddoppio di Cantore, ma l’Italia non molla. Le avversarie accorciano le distanze con una rete di Hegerberg al 66’. Nel mezzo un rigore sbagliato della Norvegia (e della stessa Hegerberg) porta carica e morale alle ragazze azzurre, che proseguono a crederci e mettono a segno poi il gol della vittoria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

