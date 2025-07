Musica e solidarietà a Palazzo Farnese | omaggio a De Gregori per sostenere Amop

Lunedì 28 luglio ci sarĂ una "appendice" alla ricca estate culturale e musicale della nostra cittĂ : nella medesima e suggestiva cornice di Palazzo Farnese, l’Associazione Piacentina Malato Oncologico (Amop) e la Fondazione Amop, organizzano una serata benefica finalizzata a raccogliere fondi per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Omaggio a De Gregori nella serata a favore dell'Associazione malato oncologico, il 28 luglio al Farnese; Venerdì piacentini, Festival di Veleia, Nigiotti al Farnese e tante sagre: cosa fare nel week end.

