Napoli-Milinkovic Savic svolta improvvisa | ULTIM’ORA da Sportitalia

Vanja Milinkovic Savic è il nome più caldeggiato in queste ultime settimane in casa Napoli per quanto riguarda il colpo tra i pali. Tanti colpi in entrata per un Napoli che non vuole lasciare nulla al caso in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di rendere quanto più competitiva possibile la rosa a disposizione di mister Antonio Conte, che per restare in azzurro dopo lo Scudetto conquistato nella scorsa annata ha ottenuto evidentemente garanzie molto solide. Così come è altrettanto evidente è la risposta del club del presidente Aurelio De Laurentiis proprio sul mercato, considerando ciò che è stato fatto e ciò che si ha intenzione ancora di fare da qui alla fine della sessione estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Milinkovic Savic, svolta improvvisa: ULTIM’ORA da Sportitalia

In questa notizia si parla di: napoli - milinkovic - savic - svolta

Milinkovic e non solo, Napoli-Torino all’insegna anche del mercato: spunta l’osservato speciale - Oltre al già noto interesse per Milinkovic-Savic, la trasferta del Torino a Napoli sarà utile per approfondire altre trattative.

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli guarda con interesse al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia granata.

Ricci e Milinkovic Savic al Napoli: la verità sul doppio colpo - Samuele Ricci e Vanja Milinkovic Savic sono stati accostati al Napoli: ecco l’annuncio sul doppio colpo azzurro per l’estate In vista dell’ingresso in Champions League per la prossima stagione, il Napoli dovrà fare un mercato di nota.

Il #Napoli può decidere nelle prossime ore di chiudere #Lucca sotto i 40 milioni. Per poi definire #MilinkovicSavic ed aumentare offerta per #Ndoye Vai su X

ULTIM'ORA - Il #Napoli torna su #MilinkovicSavic Sorpresa. Il Napoli torna su Vanja Milinkovic-Savic: non se ne parla più da settimane, i riflettori erano puntati (anche da parte nostra) sul Leeds, ma nelle ultime ore il Napoli ha ripreso a informarsi concretamen Vai su Facebook

Lucca-Napoli: si può chiudere nei prossimi giorni; SPORTITALIA – IL NAPOLI TORNA A SORPRESA SU MILINKOVIC-SAVIC. ECCO GLI SCENARI; Gazzetta - I numeri dell'attacco del Napoli sono impietosi con Mazzarri: così la Champions è impossibile.

Calciomercato Napoli, prossimi obiettivi Milinkovic Savic e Ndoye - Dopo gli acquisti ormai solo da ufficializzare di Lucca e Beukema il Napoli è al lavoro per completare la rosa secondo le richieste di Antonio Conte. Secondo sport.sky.it

Milinkovic-Savic al Napoli: Conte spinge - Savic può tornare ad essere un obiettivo concreto dei partenopei: da superare lo scoglio granata. Scrive dailynews24.it