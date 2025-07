SWITCH MissionControl 0.133 | Nuovo Aggiornamento per il Supporto al Firmware 20.20

MissionControl, il popolare sysmodule che permette di utilizzare controller Bluetooth non ufficiali su Nintendo Switch, ha appena ricevuto la versione 0.13.3 con importanti novità e correzioni. Novità Principali. La nuova release introduce due importanti miglioramenti: Supporto aggiunto per il firmware 20.2.0  – Gli utenti che hanno aggiornato la propria Switch all’ultima versione del sistema operativo possono ora utilizzare MissionControl senza problemi.. Risolto un problema con le patch exefs Bluetooth  – È stata corretta un’incongruenza negli offset delle patch exefs per i firmware 20.x.x che influenzava l’accoppiamento del controller Xbox Elite v2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net