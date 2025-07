Vacanze negate il 31% degli italiani non può permettersele Siamo messi peggio di Francia e Germania

C’è un dato che non ha bisogno di retorica, nĂ© di fronzoli, per far male: il 31% degli italiani non può permettersi una settimana di vacanza all’anno. Non perchĂ© “preferisce restare a casa”, come ancora qualcuno tenta di raccontare, ma perchĂ© mancano i soldi. Una condizione che riguarda quasi un terzo della popolazione, certificata da Eurostat e superiore alla media dell’Unione europea. Peggio di noi, tra i grandi Paesi, solo la Spagna. Meglio la Francia (22%) e meglio ancora la Germania (21%). Il dato non è una novitĂ , ma l’analisi raccolta da Lorenzo Ruffino racconta meglio di mille comizi cosa sia diventata oggi la “normalità ” economica italiana: un presente in cui la parola ferie è diventata un lusso e in cui l’estate divide i cittadini tra chi parte e chi resta a guardare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vacanze negate, il 31% degli italiani non può permettersele. Siamo messi peggio di Francia e Germania

