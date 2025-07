libritalia la casa editrice che restituisce agli autori il pieno controllo del proprio libro

In un panorama editoriale sempre più concentrato nelle mani di pochi grandi gruppi, Libritalia si impone come un’alternativa concreta per autori emergenti e scrittori indipendenti. Con sede online all’indirizzo www.libritalia.net, il progetto rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore della stampa e pubblicazione libraria in Italia. Un mix ben calibrato tra casa editrice indipendente e service editoriale professionale che, negli ultimi anni, ha saputo conquistarsi uno spazio significativo nel cuore degli amanti della scrittura. Fondata oltre 20 anni fa, Libritalia ha scelto una strada controcorrente: offrire agli scrittori la possibilità di pubblicare le proprie opere mantenendo il 100% dei diritti e decidendo in autonomia i contenuti, la veste grafica e la diffusione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

