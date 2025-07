Centrodestra accordo rinviato per le regionali

Roma, 17 luglio 2025 - Il vertice di maggioranza convocato per sciogliere il nodo delle candidature alle regionali – plurale che si usa per pudore, visto che il dibattito ruota tutto intorno al Veneto – finisce con un nulla di fatto. Troppo presto per trovare la quadra, le posizioni sono ancora molto distanti, nessuno vuole fare un passo indietro. La discussione era così tesa, che i leader seduti a tavola (Meloni, Salvini, Tajani, Lupi) hanno convenuto di parlare d’altro, qualche argomento meno contundente tipo i dazi, e aggiornare il confronto a lunedì, quando ci sarĂ un nuovo vertice. Ma le urne incombono, entro ferragosto – dicono nel centrodestra – il dossier va chiuso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Centrodestra, accordo rinviato per le regionali

