Akinsanmiro l’Inter chiude un’altra cessione! Rimane in Serie A – Sky

Ebenezer Akinsanmiro potrebbe fare il grande salto nella sua carriera. Dopo un anno in Serie B c’è una possibilitĂ di rimanere in A, la notizia di Gianluca Di Marzio su Sky Sport. SERIE A – Ebenezer Akinsanmiro ha fatto la sua prima stagione tra i professionisti lo scorso anno con la maglia della Sampdoria in Serie B. Ha giocato tanto, anche se non sempre da titolare, e ha festeggiato la salvezza all’ultima partita dei playout contro la Salernitana. Il centrocampista ha ottenuto però buonissimi back e adesso il Pisa si sta muovendo con l’ Inter per il suo acquisto. Il club neopromosso è giĂ in chiusura nell’operazione con la dirigenza meneghina. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Akinsanmiro, l’Inter chiude un’altra cessione! Rimane in Serie A – Sky

Serie B, la Sampdoria si salva! Sorride Akinsanmiro, ma brividi nel finale - Dopo il 2-0 del Marassi, la Sampdoria si ripete anche all'Arechi e spedisce la Salernitana in Serie C.

