Andrea Tonelli muore in Val Gardena | precipita dopo l' ultima storia su Instagram

È Andreas Tonelli il biker morto in Val Gardena martedì: il corpo del 48enne influencer è stato recuperato nella notte tra martedì e mercoledì. Sulla pagina Instagram di Tonelli, che conta oltre 120mila follower, sono ancora visibili nelle storie le tappe di avvicinamento alla montagna. L'incidente è avvenuto nella zona di Vallunga, una laterale della Val Gardena. Tonelli era uscito in bici martedì, ma non ha più fatto ritorno. L'allarme è scattato intorno alle 21: subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con soccorso alpino ed elicottero dell'Aiut Alpin impegnati fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Tonelli muore in Val Gardena: precipita dopo l'ultima storia su Instagram

He aitua mo te kaikawe pahikara a Andrea Tonelli: ana panui paapori whakamutunga i mua i tona matenga. - La tragica morte di Andrea Tonelli, biker estremo e influencer, vittima di un incidente in Val Gardena: una vita dedicata all’avventura, alla bici e alla natura. Secondo notizie.it