Filmavano i pestaggi | 8 bulli ragazzini in comunità

Macerata, 17 luglio 2025 – Si filmavano mentre compivano atti di bullismo e poi condividevano i video delle loro bravate in una pagina Instagram dal nome ‘No snitch Ns’, cioè «niente spie». Per questo sono stati indagati otto giovanissimi che hanno tra i 14 e i 16 anni, tra cui una ragazza, quasi tutti di origine straniera e residenti all’Hotel House di Porto Recanati. Per loro sono arrivate cinque misure cautelari: tre minorenni sono stati accompagnati in comunità, invece per altri due è scattata la permanenza in casa. E’ quanto emerso durante la conferenza indetta da Cristina Tedeschini, a capo della Procura dei minori delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

