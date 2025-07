Doppio addio al Napoli affari già imbastiti | c’è stato anche il summit

Due giocatori possono presto dire addio alla SSC Napoli che, oltre alle entrate, ora deve pensare anche alle varie operazioni in uscita. Non solo le operazione in entrata: si attendono novità anche sul mercato in uscita, con un Napoli chiamato a piazzare diversi esuberi da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Diverse le operazioni già in dirittura d’arrivo, come la cessione in prestito di Michael Folorunsho al Cagliari, ma l’ex Hellas Verona non è l’unico. Tra i calciatori pronti a cambiare aria, ci sono anche Giovanni Simeone e Alessio Zerbin. Per questi ultimi due, spunta l’ipotesi Pisa che, stando a quanto si apprende dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, fa sul serio per loro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Doppio addio al Napoli, affari già imbastiti: c’è stato anche il summit

Tutto nelle mani del Napoli. E no, nonostante l’addio a Kvaratskhelia, non è una sorpresa - Lecce. Genoa. Parma. Cagliari. La prima e la terza in trasferta. La seconda e l`ultima in casa. Il Napoli è tremendamente vicino al quarto Scudetto.

Clamoroso Napoli: se Conte dice addio c’è già il sostituto, il nome spiazza - Il Napoli è concentrato sul presente ma guarda anche al futuro: spunta un’indiscrezione di non poco conto in caso di addio di Conte.

Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale - Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro. Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante.

Napoli scatenato, Manna chiude altri due affari. Problemi per Ndoye, sorpresa Chiesa?; Da Marangon a Lukaku, passando per Briotti: i doppi ex di Napoli e Roma; Diretta live calciomercato giovedì 29 agosto: addio polemico di Chiesa alla Juve. Abraham-Saelemaekers, dettagli Roma-Milan. Napoli, ufficiale Lukaku.

Napoli, non solo colpi in entrata: l’addio è a un passo - Il Napoli sta lavorando senza sosta in ottica mercato, tanto sulle entrate quanto sulle uscite: un addio in particolare ora è a un passo. Come scrive rompipallone.it

Addio Napoli, offerta rifiutata: De Laurentis chiede il doppio - In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti su una possibile cessione in sede di calciomercato. Da informazione.it